Stoch ve eşi İstanbul’da 300 bin TL harcadı!

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Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Miroslav Stoch ile eşi Pauli Bedzetiova, İstanbul'dan kopamadı. Taraftarın çok sevdiği futbolcu Miroslav Stoch eşi Pauli Bedzetiova ve oğluyla İstanbul'da alışveriş yaptı. Pauli Bedzetiova'nın ünlü mağazalardan alışveriş yaptığı ve 300 bin TL harcadığı ortaya çıktı. Türkiye hayranı olana Slovak çift, birçok ünlü markadan alışveriş yaptı. 300 bin lira harcayan Slovak güzel, gardırobunu yenileyip ülkemize döviz bıraktı. Bedzetiova, İstanbul'da alışveriş yapmasıyla ilgili, "Herkes beni tanıyor ve ünlü markalardan beklemeden alışveriş yapıyorum. Hem de İstanbul, çok ucuz" ifadelerini kullandı.