Haberler Yaşam Haberleri Akılalmaz olay! Aynı virajda 2 tır kazası...

Akılalmaz olay! Aynı virajda 2 tır kazası... Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Bir gün önce de aynı noktada bir başka tırın kaza yaptığı ve 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 16:09 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 17:23