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Avukata 365 bin liralık zimmet davası

’da bir sigorta kurumundan alacağını tahsil etmek için avukat tutan A., avukatı tarafından mağdur edildiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Mağdur olan İlyas A., avukatının ilgili kurumdan toplamda 365 lira tahsis ettiğini, ancak bunu kendisine vermediğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. , şüpheli avukat Habip Ö.’nün ‘zimmet’ suçunu işlediği iddiasıyla dava açtı.

DAMLA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.10.2019 16:16
Avukata 365 bin liralık zimmet davası

İstanbul'da bulunan bir sigorta şirketinden alacağını tahsil etmek için avukat tutan İlyas A., 2009 yılından beri hukuk mücadelesi veriyordu. Hatta avukatının ticari mahkemeleri takip ettiğini, dava sonucu tahsis edilecek olan paranın da kendisine vereceğini düşünmüştü.

İlyas A., ilerleyen zamanda avukatının sigorta şirketinden toplamda 365 lira tahsil ettiğini fakat kendisine vermediğini tespit etti. İlyas A., avukat hakkında suç duyurusunda bulundu.

365 BİN LİRAYI ZİMMETİNE GEÇİRDİĞİ BELİRTİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç olayıyla ilgili iddianame düzenledi. İddianamede, mağdur olduğu belirtilen İlyas A.'nın avukatı Habip Ö. ilgili sigorta kurumundan toplamda 365 lira tahsis ettiği ancak bunu vekili olduğu kişiye vermediği bilgisi yer aldı. Şüpheli avukatın zimmet suçunu işlediği iddianamede belirtildi. Şüpheli avukat ilerleyen günlerde ağır ceza mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

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Avukata 365 bin liralık zimmet davası
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