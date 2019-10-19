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’na propagandaya operasyon: 3 gözaltı

İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince tarafından başarıyla gerçekleştirilen ile ilgili sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 19.10.2019 13:24 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 13:26
Barış Pınarı Harekatı’na propagandaya operasyon: 3 gözaltı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin Kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün sözde hâkimiyetine son vermek ve güvenli bölge temin etmek amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan şüphelilere operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin sosyal medya üzerinden Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devlet Kurum ve Organlarını aşağılayıcı, halkı provoke etmeye yönelik ve terör örgütü propagandası mahiyetinde olduğu değerlendirilen paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti.

Şüphelilere yönelik operasyon başlatan ekipler Özlem O., Abdullah C. ve Ahmet A. isimli 3 şüpheli yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Barış Pınarı Harekatı’na propagandaya operasyon: 3 gözaltı
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