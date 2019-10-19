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25 Ekim ürünler kataloğu yayında! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftanın ürünler kataloğu yayınlandı. Güncel olarak yayınlanan katalogda ev tekstili ve mutfak gereçlerinde büyük fırsat indirimi var. Hem kaliteli hem ekonomik ürünleriyle 25 Ekim merak edildi. Özellikle ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiği indirimli ürünler listesinde kumtel ısıtıcı, kahve fincan seti, çift kişilik çarşaf takımı, mikser, fırın kabı ve 3’lü dekoratif duvar rafı yer alıyor. Toptan Fiyatına Perakende Satış sloganıyla yeni ürünlerini piyasaya süren mağazanın kataloğu güncel olarak yayınlanıyor. Peki 25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirimli ürünlerin tam listesi!

Giriş Tarihi: 20.10.2019 02:15
BİM 25 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Merakla beklenen kataloğu tüketicisinin beğenesine sunuldu. Cuma gününden itibaren geçerli olarak raflara dizilmeye başladı. Her zaman ekonomik ve kaliteli fırsatlarla öne çıkan BİM kataloğunda bu hafta yepyeni ürünler yer alıyor. Bu haftanın indirimlerinde eşofman takımı, manyetik tablet yazı tahtası, kumtel ısıtıcı, büyük boy valiz, çift kişilik çarşaf takımları dikkat çekiyor. On binlerce vatandaş 25 Ekim BİM aktüel ürünler indirim listesini merak ediyor. İşte 25 Ekim BİM kataloğunun indirimli ürünler listesi…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (25 EKİM)

Haberimizin devamında BİM aktüel ürünler kataloğuna bakabilir, bütçenize göre uygun fiyatlı indirimli alışverişlerden yararlanabilirsiniz. İşte 25 Ekim'den itibaren geçerli olacak BİM aktüel kataloğunun tamamı!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 25 Ekim BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.

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BİM 25 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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