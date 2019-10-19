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''nın fuhuş çetesinden haberi geldi! Gözcülük karşılığında indirim yapmışlar...

Twitter, Facebook, Swarm gibi sosyal medya siteleri üzerinden verdikleri ilanlarla müşteri bulmaya çalışan fuhuş çetesi ile ilgili yaşanan gelişmesine göre çete lideri ve 13 adamı hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Fuhuş çetesinin ‘’ lakaplı lideri de dahil olmak üzere toplamda gözaltına alınan 14 şüpheli arasından 1’i kadın 12 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 12:03
'Hanımağa'nın fuhuş çetesinden son dakika haberi geldi! Gözcülük karşılığında indirim yapmışlar...

Geçtiğimiz aylarda Erzurum'da düzenlenen fuhuş operasyonunu ile gözaltına alınan 14 kişi hakkında açılan davada gelişmesi yaşandı. Operasyonun ardından tutuklanan çetenin '' lakaplı lideri Elvin A. ve 13 adamının çok sayıda yerli ve yabancı uyruklu kadına fuhuş yaptırdığı tespit edildi.

DAVA AÇILDI

Soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamaede müşterilerin de aralarında 14 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek, örgüte bilerek isteyerek yardım etme' suçlarından 2'şer yıldan 37'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

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'Hanımağa'nın fuhuş çetesinden son dakika haberi geldi! Gözcülük karşılığında indirim yapmışlar...
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