'Hanımağa'nın fuhuş çetesinden son dakika haberi geldi! Gözcülük karşılığında indirim yapmışlar...

Geçtiğimiz aylarda Erzurum'da düzenlenen fuhuş operasyonunu ile gözaltına alınan 14 kişi hakkında açılan davada son dakika gelişmesi yaşandı. Operasyonun ardından tutuklanan çetenin 'Hanımağa' lakaplı lideri Elvin A. ve 13 adamının çok sayıda yerli ve yabancı uyruklu kadına fuhuş yaptırdığı tespit edildi.

DAVA AÇILDI



Soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamaede müşterilerin de aralarında 14 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek, örgüte bilerek isteyerek yardım etme' suçlarından 2'şer yıldan 37'şer yıla kadar hapis cezası istendi.