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Kaderin böylesi

’ta, iki kardeşin kullandığı motosikletler kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kardeş ölürken, arkalarında oturan iki kuzenleri de ağır yaralandı

SIRRIBERK ARSLAN Yaşam
Giriş Tarihi: 19.10.2019
Kaderin böylesi
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Hasan ve Mustafa Tanrıkulu kardeşlerin kullandığı iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kardeş öldü, kuzenleri olan iki genç yaralandı. Kaza önceki akşam Türkoğlu ilçesi Kırmakaya mahallesinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen Hasan Tanrıkulu (17) idaresindeki motosiklet seyir halindeyken karşı yönden gelen kardeşi Mustafa Tanrıkulu'nun (19) kullandığı motosikletle çarpıştı. Motosikletlerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada Hasan ve kardeşi Mustafa Tanrıkulu öldü, arkalarında oturdukları belirlenen kuzenleri Emre ve Hacı Tanrıkulu ise yaralandı. Yaralı iki genç, Acil Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölen iki kardeşin de ehliyetsiz oldukları ortaya çıkarken, yaralılar Emre ve Hacı Tanrıkulu'nun durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazada iki çocuklarını yitiren İsmail- Medine Tanrıkulu çifti büyük üzüntü yaşadı.
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Kaderin böylesi
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