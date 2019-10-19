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Meteoroloji'den sağanak yağış ve yoğun sis uyarısı! il il

tarafından uyarısı yapıldı. geneli mevsim normalleri üzerinde seyir ederken tam 11 il ve civarı için gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı haberi verildi. Ayrıca Marmara ve Ege bölgesinde yer yer pus ve sis nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor. Hafta sonu dışarıda plan yapan vatandaşlar dışarı çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Haberimizin içerisinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika tahminlerine ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 19.10.2019 08:12 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 08:18
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve yoğun sis uyarısı! 19 Ekim il il hava durumu
Bugün hava nasıl olacak sorusu arama motorlarından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahminlerini resmi sitesi üzerinden paylaştı. 19 Ekim hava durumu tahminlerine göre Türkiye geneli mevsim normallerinde olacak ancak 11 il ve çevresi için sağanak yağış uyarısı yapılırken aynı zamanda Marmara ve Ege bölgesinde yaşayan vatandaşlar için son dakika uyarısı geldi.
19 EKİM BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Buna göre; yaşanacak olan yoğun sis ve pus hadisesine dikkat edilmesi gerektiği duyuruldu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte içerisinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika 19 Ekim hava durumu…
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Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve yoğun sis uyarısı! 19 Ekim il il hava durumu
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