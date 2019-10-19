Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve yoğun sis uyarısı! 19 Ekim il il hava durumu

Bugün hava nasıl olacak sorusu arama motorlarından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahminlerini resmi sitesi üzerinden paylaştı. 19 Ekim hava durumu tahminlerine göre Türkiye geneli mevsim normallerinde olacak ancak 11 il ve çevresi için sağanak yağış uyarısı yapılırken aynı zamanda Marmara ve Ege bölgesinde yaşayan vatandaşlar için son dakika uyarısı geldi.

19 EKİM BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?