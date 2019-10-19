Rüyada patates görmek ne anlama gelir? Rüyada patates görmenin yorumu

Rüyada patates görenler, bu rüyanın anlamını araştırıyor. Rüyada küçük bir patates görürseniz, bu şans demektir. Rüyanda büyük bir patates görmek, duygusal ya da finansal olarak olumlu yönde sonuçlanacak bir yenilenme anlamına gelir.

Rüyada çuvalın içinde bir patates görmek, kısa vadede pozitif olarak değişen hayatınızın ve amacınızın birçok kişi tarafından provoke edileceğini ve size zarar vermeye çalışacaklarını gösterir.

Rüyada patates kızartmak ya da patates kızartması görmek, bir şans oyunundan kazanç geleceği anlamına gelebilir. Hayalindeki patates kızartmasını görmek, borcunuzu şans oyunundan veya kumardan gelecek parayla ödeyeceğinizi gösterir.

Rüyada patates soymak, kötü bir ilişkinin ya da dostluğun, tekrar teşekkürler, eski günlere döneceğini gösteriyor. Başka bir kimsenin rüyasında bir patates soyduğunu görürseniz, bu rüya, zıt kişinin çabaları sayesinde kötü bir ilişkinin veya arkadaşlığın tekrar eski günlere döneceğini söyler.

Bir rüyada patates yediğini görmek, kıtlığın, kıtlığın ve tasarrufun sona ereceği anlamına gelir. Eğer rüyanızda çiğ patates yerseniz, maddi gücünüzün bir parçasını tatsızlığınız yüzünden kaybedeceğiniz anlamına gelir.

Rüyada patates topladığınızı görmek, çabalarınız için ödüllendirileceğinizi sembolize eder, sınavınızdan iyi bir not alırsınız.

Hayalinizde patates aldığınızı görmek, bir asistan kiralayıp karınızı paylaşacağınız anlamına gelir. Arkadaşınızla önemli bir sınav çalışacak ve başarılı olacaksınız.

Hayalinizde patates sattığınızı görmek, kimsenin yapmak istemediği bir işi üstleneceğinize, kolayca başarılı olacağınıza işaret eder.

Rüyada çürük patatesi görmek, tekrar bir ilişkiye başlamak veya tekrar bir işe başlamak anlamına gelir.

Rüyada görülen patatesler yeryüzünün ve özünün bir türünü temsil eder. Patates rüyasında herhangi bir şey yapmadan basitçe oradaysa, patatestir insanın tembelliğini yansıtır.

