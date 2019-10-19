Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 19 Ekim MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutkunları Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesinden kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Geçen hafta 6 bilen 1 kişi, 15 milyon 720 bin 956 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi olmuştu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 87 kişi 9 bin 747 lira, 4 bilen 6 bin 18 kişi 106 lira ve 3 bilen 123 bin 517 kişi ise 13 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı. Peki 19 Ekim Sayısal Loto sonuçları nasıl? İşte 19 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI – 19 EKİM MPİ

Haberimizin devamında 19 Ekim MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına dair merak ettiklerinize ulaşabilir, bilet sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

Sayısal Loto oyununun 1263. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 19 bin 919 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 162 kişi 4 bin 989 lira, 4 bilen 7 bin 890 kişi 77 lira ve 3 bilen 136 bin 521 kişi ise 11 lira 80 'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İzmir'in Gaziemir ilçesinden yatırıldığı belirtildi.