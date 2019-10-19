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'nin konuştuğu ölümle ilgili haber: Genç kızın çığlıkları duyuluyor!

23 yaşındaki genç kızın ölümü ile ilgili gelişmesi! geçtiğimiz hafta gece saatlerinde feci şekilde can veren 'ün ölüm anına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. 'nin konuştuğu olayda Yasemin Gül yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. O anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarında Yasemin Gül'ün çığlık attığı duyuluyor. İşte son dakika haberine ilişkin kan donduran detaylar...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.10.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 12:21
Türkiye'nin konuştuğu ölümle ilgili son dakika haber: Genç kızın çığlıkları duyuluyor!

Geçtiğimiz hafta gece saatlerinde Nevşehir'de yaşanan kan donduran olay ile ilgili haberi geldi. 23 Yaşındaki , caddede karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can vermişti. Kaza anına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Söz konusu kayıtlarda, kazadan saniyeler önce, karşıdan gelen yüksek süratteki otomobili gören Yasemin Gül'ün çığlık attığı duyuluyor. Kazaya ilişkin ifade veren baba ve oğul hakkındaki soru işaretleri de kamera kayıtları sayesinde ortadan kalktı.

İşte Türkiye'nin konuştuğu habere ilişkin yeni detaylar ve kaza anına ait görüntüler...

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Türkiye'nin konuştuğu ölümle ilgili son dakika haber: Genç kızın çığlıkları duyuluyor!
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