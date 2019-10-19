Türkiye'nin konuştuğu ölümle ilgili son dakika haber: Genç kızın çığlıkları duyuluyor!

Geçtiğimiz hafta gece saatlerinde Nevşehir'de yaşanan kan donduran olay ile ilgili son dakika haberi geldi. 23 Yaşındaki Yasemin Gül, caddede karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can vermişti. Kaza anına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Söz konusu kayıtlarda, kazadan saniyeler önce, karşıdan gelen yüksek süratteki otomobili gören Yasemin Gül'ün çığlık attığı duyuluyor. Kazaya ilişkin ifade veren baba ve oğul hakkındaki soru işaretleri de kamera kayıtları sayesinde ortadan kalktı.

İşte Türkiye'nin konuştuğu habere ilişkin yeni detaylar ve kaza anına ait görüntüler...