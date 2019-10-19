Yarım saat yürüyün 10 dakika odanızı havalandırın

BUGÜN NELER OLDU

Yılın bu dönemlerinde vücudumuzu, dengeli uyku, düzenli egzersiz ile bakteri ve virüslere karşı korumak mümkün.Medipol Mega Üniversite Hastanesi Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rıdvan Dumlu, doğa yürüyüşlerinin gücüne dikkat çekti. Üst solunum yolu hastalıkları soğuk havalarda artar diye yanlış bir anlayış olduğunu söyleyen Dumlu, "Oysa soğuk havalarla birlikte kapalı, kalabalık ve havasız ortamlarda geçirilen süre uzuyor.Böyle olunca damlacık yoluyla bulaşabilen bakteri ve virüsler insanlara daha çok bulaşıyor.Bu bakteri ve virüslerle mücadele için oksijeni en bol yerlerden biri doğanın içinde olmak. Doğada olmaktan vazgeçmeyin" dedi. Grip aşısının da mutlaka olunması gerektiğinin altını çizen Dumlu, grip virüsüne karşı özellikle 65 yaş üstü, kronik rahatsızlıkları olanlar (şeker, kanser, kalp, böbrek, karaciğer ve akciğer ) mutlaka grip aşısını yaptırmaları gerektiğini belirtti. Dumlu "Aşı için en ideal zaman ekim ve kasım. Grip aşısını öneriyoruz.Riskli gruplar zatürre aşısını da yaptırmaları gerekiyor" dedi. Dr. Dumlu, şu önerilerde bulundu:Doğada yürüyüşler yapın. Düzenli spor yapın. Derin derin nefes alın ve yavaş yavaş verin.Ciğerlerinize faydalı gelecek, stresinizi azaltacak.Çevrenizde sağlıklı koşullar oluşturun. Nezle, grip gibi kışın mikroplarla gelen hastalıklarına karşı hijyen kurallarını uygulayın.Yatak odanızı her gün 10 dakika havalandırın.Evinize sağlıklı hava girmesini sağlayın.Toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra mutlaka ellerinizi yıkayınYatak odanızın ısısının 19 dereceyi geçmemesine dikkat edin.Tuzlu suyla ve deniz suyuyla burnunuzun deliklerini temizleyin.Ellerinizi sık sık yıkayınSigara içmeyin, sigara içilen yerlerden uzak durunKalorifer sisteminizin peteklerin üzerine su koyarak evinizi nemlendirin.BEZMİÂLEM Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Torun, özellikle 2 yaş altı çocuklarda bağışıklık sistemini en iyi güçlendiren besinin anne sütü olduğunu söyledi. Torun " İlk 6 ay anne sütü öneriyoruz. 6 aydan sonra ek gıdalarla beraber 2 yaşına kadar anne sütünün devamı çocuğun bağışıklığının en güçlü ilacı. Anne sütünün içindeki bağışıklık sistemini güçlendiren maddeler çocuğu, çok ciddi hastalıklardan korur. Bu ileri yaşlarda da iyi bir temel oluşturur" dedi.DOÇ. Dr. Emel Torun, solunum yolu enfeksiyonlarına karşı çocukların da tüketebileceği şu karışımları tavsiye etti: "Zencefil, zerdeçal, ıhlamur ve papatya içeren bitkisel çaylar için. Propolis içeren ürünleri, 2 yaş üstü çocuklarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Beslenmede kök hücre içeriğinin zenginliğinden dolayı et ürünleri ve kemik suyu kullanın."KLINIK psikolog Beril Yardımcı (Liv Hospital) vücudumuzu kışa hazırlarken ruhumuzun da kışa hazırlanması gerektiğini belirterek "Yazın aydınlık günleri geride kalırken, fiziksel ve sosyal şartlar insanların depressif hissetmesine zemin hazırlıyor. Depresyondan korunmak için, hayatınıza ışık sokun. Hava serin ve karanlık diye gün ışığından vazgeçmeyin. Kalbiniz 140'ın üzerinde çarpsın. Düzenli egzersiz, kış uykusuna çekilmeye meyilli bedene yaşadığını hissettirir. Sosyal hayatı unutmayın. Gevşeyin. Dikkatinizi içe döndürüp, ruhsal olarak sakinleşmeye, bedensel olarak gevşemeye zaman ayırın. 7-8 saat uyuyun" dedi.