6 ayda 55 kilo verdi, 5 hastalıktan arındı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da, 41 yaşındaki Murat Dereli, 10 yılda 70 kilodan tam 140 kiloya ulaştı. Aslında ilk başlarda kilo aldığının farkında bile değildi. Fark edip de kilo vermeye çalıştığında ise artık geri dönülmez bir hal almıştı. Tip 2 diyabet, uyku apnesi, yüksek tansiyon hastası olmuştu ve karaciğer yağlanması vardı. Uyku apnesi sebebiyle gece makineye bağlı yaşıyor, onlarca ilaç kullanıyordu. İş yerinde sürekli uyukluyordu, hatta iş yerinde birim değiştirmek durumunda bile kalmıştı. Aşırı protein ağırlıklı beslendiğinden, gece kalkıp köfte yediğinden böbreklerini de kaybetmek üzereydi. Protein kaçağı vardı. Bunun asıl nedeni de yüksek tansiyondu. Yüksek tansiyon ve diyabet damarları bozuyor, böbreklerinin beslenmesi bozuluyor ve protein kaçırıyordu. Gecede 2-3 defa kalkıp yemek yiyordu. Üstelik tiryakiydi, günde 2 paket içiyordu. Başarısız diyet denemelerinin sonunda ameliyat için araştırmalara başladı.Genel Cerrahi ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Emin Ersoy ile görüştü. Ameliyat olabileceğini öğrenince de hayatında yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Ameliyattan önce son bir sigara içti ve sigarayı bıraktı.6 ayda 50 kilo veren Murat Dereli, "Ameliyata girerken nefes darlığından sürekli ölecekmiş hissine kapanıyordum. Asansörde yalnızsam panik yapıyordum" diyerek yaşadığı zorlu yılları şu sözlerle anlattı: "140 kilo ile ameliyata girdim, şu an 85 kiloyum, vermem gereken 10 kilom daha var. Tüm ilaçlarımı ve uyku apnesi makinesini bıraktım, özgüvenim geldi. Dizi izlerken 1 bölüm 10 bölüm gibi geliyordu, 2-3 öğün yemek yiyordum. Ameliyat olmasaydım başaramazdım."Genel Cerrahi ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Emin Ersoy, giderek görülme sıklığı artan obezite ile ilgili şu bilgileri verdi: "Tip 2 diyabet, uyku apnesi, karaciğer yağlanması gibi hastalıkların tek nedeni kilodur. Kilo yapar bu hastalıkları. Hastamızın kiloları gidince hastalıklarından da kurtuldu, ilaçlardan da kurtuldu. Obezite kanserlerin başlıca nedenleri arasındadır. Erkeklerde prostat, kalın bağırsak kanserleri ile kadında meme ve over kanserinin tek nedeni; obezitedir. Başka hiçbir nedeni yok, gerisi genlere bağlı nedenlerdir."