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'da balık tutanlar kayalıklarda erkek cesedi buldu

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli 'ın (47), Gümbet iskelesinin yakınındaki kayalıklarda cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri olayın mı yoksa düşme sonucu mu olduğu yönündeki araştırması sürüyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.10.2019 06:48 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 06:49
Bodrum'da balık tutanlar kayalıklarda erkek cesedi buldu

Bodrum'un Gümbet İskelesi'nde saat 15.30 sıralarında balık tutan vatandaşlar, kayalıkların üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sarp kayalık nedeniyle güçlükle bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, erkek kişinin öldüğünü belirledi. Polis ve savcının olay yerinde incelemenin ardından, cesedin Bodrum Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personellerinden Taner Uysal'a ait olduğunu belirledi. Uysal'ın cansız bedeni, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği üyelerince bulunduğu yerden halat yardımlarıyla çıkarıldı. Uysal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Uysal'ın kendisine ait otomobili park halinde durduğu görülürken, polis ekiplerinin olayın intihar mı yoksa düşme sonucu mu olduğu yönündeki çok yönlü araştırması sürüyor.

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Bodrum'da balık tutanlar kayalıklarda erkek cesedi buldu
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