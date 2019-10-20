Gece Kartalları hırsızlara nefes aldırmadı

İstanbul'da "Gece Kartalları" olarak bilinen mahalle bekçileri çalışmalarında birçok suç olayını engellendi. Geceleri suç olaylarına ve şüphelilere müdahale eden gece bekçileri bu sefer Bağcılar İlçesi'nde denetim yaparken bir hırsızlık suçu şüphelisini yakaladı.

HIRSIZLIKTAN ELDE EDİLEN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan gece bekçileri, Çınar Mahallesi 843 sokak üzerinde şüpheli hareketlerinden dolayı K. Ş. (19) isimli şüpheliyi durdurdu. Çevrede yapılan kontrollerde merdivenlerin alt kısmında saklanmış hırsızlıktan elde edilen malzemeler ele geçirildi.

İNŞAATTAN ÇALDI, TUTUKLANDI

Şüphelinin yakalandığı sokak üzerinde inşaat halinde olan bir binadan çalındığı tespit edilen beş su sayacı, bir tane avuç taşlama makinesi, bir tane tahta kesme makinesi bir tane musluk bir tane duş başlığı bir tane demir kesme aparatı bir tane kelebek diye tabir edilen bıçak bir tane el feneri bulundu. Gözaltına alınan şüpheli K.Ş. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.