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’de su kesintisi! İzmir’de sular ne zaman gelecek? Pazar

ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü () tarafından yayınlanan ilanda ’de su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlı kesinti olacağı söylenen ve bölge bölge isimlerin açıklandığı su kesintisi ilanının ardından vatandaşlar konuya yoğun ilgi gösterdi. O bölgede oturanlar “İzmir’de sular ne zaman gelecek?” araştırması yapıyorlar. İşte Pazar İZSU su kesintisi programı…

Giriş Tarihi: 20.10.2019 13:25 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 13:25
İzmir’de su kesintisi! İzmir’de sular ne zaman gelecek? 20 Ekim Pazar İZSU

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü su kesintisi yaşanacağına dair açıklamalarda bulundu. Yapılan yazılı açıklamaya göre; bağlantı, branş ve elektrik arızası sebebi ile bazı İzmir ilçelerine su verilmeyecek. Peki buna göre; İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Ekim Pazar İZSU su kesintisi programı…

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ OLAN BÖLGELER

ÇEŞME

ALAÇATI

20.09.2019 saat 09:00 ile 17.10.2019 saat 17:00 arasında yaklaşık 27 gün 8 saat su kesintisi olacaktır.

Bağlantı Çalışması

ALAÇATI ŞAHİN TEPESİ 16174-16175-16176-16178 SOKAK VE CİVARLARINDA YENİ SU HATTINA GEÇİŞ YAPILDIĞINDAN DOLAYI, ESKİ SEBEKE HATTI DEVREDEN ÇIKARILMIŞIR. ESKİ ŞEBEKEDEN SU ALAMAYAN ABONELERİMİZİN İVEDİKLE SAYAÇ YERLERİNİ PARSEL DIŞINA HAZIRLAYARAK, İRTİBAT NUMARAMIZ OLAN 293 7221 NOLU NUMARAMIZA BİLGİ VERİLDİĞİ TAKDİRDE SU BAGLANTINIZ PROGRAM DAHİLİNDE YAPILACAKTIR.

KONAK

İSMET KAPTAN, KÜLTÜR

20.10.2019 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

ANAFARTALAR CADDESİ NO:785 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ

ÖDEMİŞ

KAYMAKÇI

20.10.2019 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ KAYMAKÇI MAHALLESİNDE TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

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İzmir’de su kesintisi! İzmir’de sular ne zaman gelecek? 20 Ekim Pazar İZSU
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