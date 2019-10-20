Kudüs sevgisi ona annesinden miras

BUGÜN NELER OLDU

Akıllara kazınan şiirlerinin yanı sıra deneme, oyun ve gezi notlarından oluşan birçok eseri bulunan ve önceki gün 85 yaşında hayatını kaybeden Nuri Pakdil'i 40 yıllık arkadaşı ve hemşerisi Kahramanmaraşlı Necip Evlice anlattı. Evlice, Pakdil'in Kudüs sevgisinin ona annesinden miras olduğunu belirterek, "Annesi Hatice Vecihe Hanım çok küçük yaşlardan itibaren tek çocuk olmasından dolayı Nuri Pakdil'in eğitimi ile çok yakından ilgilenmiştir. Annesi Arapça bilen ve Halep'de amcasının açtığı kolejde okumuş. Maraş'a gelin olarak gelmiş. Pakdil'i Fransızca öğrenmesine kadar giden çok iyi bir eğitime tabi tutmuş. Pakdil hep şunu söylerdi 'Annem hep bana Kudüs- Afrika-Cezayir hikâyeleri anlatırdı. Bunları nerden bilirdi bilmiyorum. Ama hep bana bunları anlatırdı. Kudüs'ün Peygamberimizin Miraç'a çıkarken son ayak bastığı yeryüzü parçası olduğunu anlatırdı. Kudüs sevgisi bana annemden mirastır' derdi."Ünlü yazar ve fikir adamı Nuri Pakdil, geçen Haziran ayında bayram ziyareti için geldiği Kahramanmaraş'ta sevenleriyle buluştuğu isimlerden biri de Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'dü. Bu fotoğrafı memleketinde çekilen son fotoğrafı oldu.Yolları Kahramanmaraş'ta kesişen Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'ın eğitim gördüğü 169 yıllık tarihi Maraş Lisesi, geçen mart ayında Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi tarafından restorasyonu yapılarak Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ne çevrilmişti. Müzede her güzel adam için ayrılan köşeye eserlerinin yanında onların bir de balmumu heykellerini koymuştu. Dönemin Belediye Başkanı Fatih Erkoç "Müzeyle ilgili fikirlerini alırken kendisi 'Benim heykelimi koymayın. Ben istemiyorum' deyince onun bal mumu heykelini yaptırmadık" dedi.Pakdil'in Kahramanmaraş'ta doğup büyüdüğü Yörükselim Mahallesindeki baba ocağı ve çevresindeki evleri kamulaştıran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin " Nuri Pakdil Eğitim Kampusu" adını verdiği projeyle ilgili çalışmalar da sürüyor. Pakdil geçtiğimiz Ekim ayında geldiği memleketinde tekerlekli sandalye ile yaşadığı sokağı gezip doğup büyüdüğü evin avlusunda evine bakarken duygularını "Evet o yıllar da güzeldi. Ama insanın aldığı her nefese şükür etmesi gerek " demişti.