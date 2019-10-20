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Muğla ’da korkunç ölüm! Balık tutan vatandaşlar fark etti!

Muğla’nın ilçesinden gelen ölüm haberi şoke etti. Bodrum'un Gümbet İskelesinde saat 15.30 sıralarında balık tutan vatandaşlar, kayalıkların üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli ’ın (47), yakınındaki kayalıklarda cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri olayın mı yoksa düşme sonucu mu olduğu yönündeki araştırması sürüyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.10.2019 02:03 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 02:04
Muğla Bodrum’da korkunç ölüm! Balık tutan vatandaşlar fark etti!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayalıklarda ölü bulunan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli Taner Uysal yakınlarını yasa boğdu. Kayalıklara düştüğü tahmin edilen Uysal'ın kesim ölüm nedeni araştırılıyor.

MUĞLA BODRUM'DA KORKUNÇ ÖLÜM!

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli Taner Uysal'ın (47), Gümbet iskelesinin yakınındaki kayalıklarda cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri olayın intihar mı yoksa düşme sonucu mu olduğu yönündeki araştırması sürüyor.

Bodrum'un Gümbet İskelesinde saat 15.30 sıralarında balık tutan vatandaşlar, kayalıkların üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sarp kayalık nedeniyle güçlükle bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, erkek kişinin öldüğünü belirledi. Polis ve savcının olay yerinde incelemenin ardından, cesedin Bodrum Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personellerinden Taner Uysal'a ait olduğunu belirledi.

Uysal'ın cansız bedeni, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği üyelerince bulunduğu yerden halat yardımlarıyla çıkarıldı. Uysal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Uysal'ın kendisine ait otomobili park halinde durduğu görülürken, polis ekiplerinin olayın intihar mı yoksa düşme sonucu mu olduğu yönündeki çok yönlü araştırması sürüyor.

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Muğla Bodrum’da korkunç ölüm! Balık tutan vatandaşlar fark etti!
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