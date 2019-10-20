Nuri Pakdil’i binler uğurladı

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Yazar, düşünür, şair ve fikir adamı Nuri Pakdil, dün uğurlandı. Önceki gün 85 yaşında hayatını kaybeden Pakdil için Ankara'da tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Törende Pakdil'in bir okuru da 'Kudüs' şiirini okudu. Pakdil'in cenazesi Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'nda defnedildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nuri Pakdil'in vefatıyla ilgili gazetelere başsağlığı ilanı verdi. "Edebiyat dünyamızın saygıdeğer ismi, kıymetli yazarımızı Nuri Pakdil'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz" diyen Başkan Erdoğan mesajında, "Büyük yazar Pakdil, aziz milletimiz tarafından saygı ve sevgiyle yad edilecektir. Edebiyat dünyamızın kıymetli ustası, merhum Nuri Pakdil'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.Nuri Pakdil'in yol arkadaşı Necip Evlice Pakdil'in Barış Pınarı için günlerce dua ettiğini söyledi. Evcil, "Cumhurbaşkanı ile operasyondan önce telefonda konuştular, uzun bir muhabbetten sonra Nuri Hoca 'ne olur, ne yapıp edin terörü bitirin, kanı durdurun, milletimiz, herkes bu konuda arkanızda. Akan kan dursun, barış ve huzur gelsin' demişti. Sayın Cumhurbaşkanı da kendisine bu yönde önemli adımlar attıklarını ve atacaklarını belirtti." dedi.ANKARAAnkara'daki Filistin Büyükelçiliği Pakdil'in yasını tutuyor. Büyükelçi Fayed Mustafa, Pakdil'in kaybı ile ilgili derin üzüntülerini büyükelçilik personeli ve Filistin halkı adına Türkiye ile paylaştıklarını söyledi. Mustafa, Pakdil'in Kudüs'ün gerçek şairi olarak bilindiğini belirterek, "Filistin'de Nablus kentinde adını taşıyan bir okul da var ve Filistin arkadaşlarını unutamıyor. Allah rahmete rahmet etsin" ifadelerini kullandı. ANKARA