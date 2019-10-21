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'da operasyonu: 5 kişi tutuklandı

'da yapılan narkotik operasyonunda yüklü miktarda ve silah ele geçirildi. Adliyeye çıkarılan 5 kişi tutuklandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.10.2019 11:53
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı
Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan ve uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda 57 gram metamfetamin, 55 gram sentetik kannabinoid, 35 gram esrar, bir miktar ecstasy tablet, bir miktar sentetik ecza tablet, 3 adet hassas terazi, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.O., H.C., Y.A., O.G. ve B.A. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Ç.Y. ve U.O. hakkındaki adlî tahkikat devam ediyor.
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı
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