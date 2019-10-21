Çanakkale'de tarihi topun yanındaki şüpheli valiz, boş çıktı

Kentin en işlek yeri olan Demircioğlu Caddesi'ndeki parkta Çanakkale Deniz Savaşları'nda, Türk askerinin 18 Mart 1915 tarihinde 'Çanakkale Geçilmez' destanını yazarken kullandığı tarihi topun yakınlarında, saat 18.00 sıralarında, valiz görenler, paniğe kapılıp durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından bomba imha uzmanlarına haber verildi. Polis ekiplerince çevrede güvenlik çemberi oluşturulurken, bomba imha uzmanı şüpheli valizi fünye ile kontrollü olarak patlattı. Paniğe neden olan valiz, boş çıktı.

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