Muhteşem İkili’den alacağı var

DÜŞÜK reytingi nedeniyle 12'nci bölümde final yapan 'Muhteşem İkili' dizisinin set çalışanları, filmin yapımcısı TMC Film şirketine davalar açmaya başladı. Bir süre önce maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kamuoyuna bir açıklama yapan filmin oyuncularından Zafer Algöz de bölüm başına 18 bin 375 liraya anlaştığı filmden 153 bin 375 lirasını alamadığı iddiasıyla TMC Filme, İstanbul 13. İcra Müdürlüğü'nde icra takibi başlattı.

İcra takibinin durması üzerine bu kez İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne dava açan Zafer Algöz, yapım şirketinin ayrıca yüzde 20 icra inkâr ödemesini istedi. Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel gibi oyuncuların yer aldığı dizinin final yapmasının ardından, Sinema Televizyon Sendikası bir basın bildirisi yayınlamış, set çalışanlarının haklarını halen alamadığını duyurmuştu.