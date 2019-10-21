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Nostaljik sokak oyunları ’de hayat buldu

Giriş Tarihi: 21.10.2019
Nostaljik sokak oyunları Maltepe’de hayat buldu

MALTEPE Belediyesi, Maltepe95 projesi kapsamında unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını, anne ve babaların çocuklarıyla sokakta oynamasını sağladı. Bu kapsamda Zümrütevler Kreşi'nin önündeki yol trafiğe kapatılarak, burada "Aç Kapıyı Bezirganbaşı", "Ebetura", "Körebe", "Seksek", "Heykel Oyunu", "İp Atlama" ve "Top" gibi gelenkesel oyunlar oynandı. Etkinlikte ayrıca anne, baba ve bebek oyun atölyesi, çocuk oyun şarkıları atölyesi, HOP Seyyar Oyun Parkı istasyonları kuruldu. "Maltepe95 Nostalji Paketi" adı altında katılan çocuklara, yumiyum ve patlayan şeker, sulugöz sakız ve laklak oyuncağı da dağıtıldı. Etkinlikte, anne ve babaların da kendi çocukluk döneminde oynadıkları oyunları deneyimlemelerini sağlamak amacıyla oyun istasyonları kurarak, bir nostalji sokağı oluşturulması hedeflendi.

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Nostaljik sokak oyunları Maltepe’de hayat buldu
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