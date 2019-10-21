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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.10.2019 22:46
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Kaza, Tavşanlı-Harmancık karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir Arslan yönetimindeki 16 K 8122 plakalı otomobil ile Fadıl Kanatlı'nın idaresindeki 06 ZPB 06 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile Meliha Kanatlı yaralanırken, Kadir Arslan'ın kullandığı otomobilde bulunan Osman Nuri Tosun (54) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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