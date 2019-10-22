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karaciğerini verebilmek için 17 kilo verdi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan, ve 8 yıldır siroz ile mücadele eden Yakup Karagöz'e (63) karaciğer nakli olması gerektiği söylenince devreye oğlu İhsan Karagöz (38) girdi. Ancak babasının sağlığına kavuşması için karaciğerini bağışlamaya gönüllü olan Karagöz’ün önüne ‘kilo’ engeli çıktı. 101 kilo olan İhsan Karagöz, babası için 3 ayda 17 kilo vererek karaciğerinin yüzde 60’ını bağışladı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.10.2019 14:30 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 14:48
Babasına karaciğerini verebilmek için 17 kilo verdi

Emekli öğretmen olan, 3 çocuk babası Yakup Karagöz'e doktorlar nakil yapılması gerektiğini söyledi. Cep telefonu tamircisi İhsan Karagöz, 8 yıldır hastalıkla mücadele eden bağış yapmak istedi. 101 kilo ağırlığındaki İhsan Karagöz, doktorların nakil için kilo vermesi gerektiğini söylemesi üzerine 3 ayda 17 kilo verdi. Evli 2 çocuk babası İhsan Karagöz, ardından gerçekleşen operasyon ile karaciğerinin yüzde 60'ını babasına bağışladı. Yakup Karagöz, nakil operasyonunun ardından sağlığına kavuştu.

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Babasına karaciğerini verebilmek için 17 kilo verdi
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