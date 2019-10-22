Babasına karaciğerini verebilmek için 17 kilo verdi

Emekli öğretmen olan, 3 çocuk babası Yakup Karagöz'e doktorlar nakil yapılması gerektiğini söyledi. Cep telefonu tamircisi İhsan Karagöz, 8 yıldır hastalıkla mücadele eden babasına bağış yapmak istedi. 101 kilo ağırlığındaki İhsan Karagöz, doktorların nakil için kilo vermesi gerektiğini söylemesi üzerine 3 ayda 17 kilo verdi. Evli 2 çocuk babası İhsan Karagöz, ardından gerçekleşen operasyon ile karaciğerinin yüzde 60'ını babasına bağışladı. Yakup Karagöz, nakil operasyonunun ardından sağlığına kavuştu.