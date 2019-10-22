Cezayirli adamı bıçaklamıştı! O şüpheli yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde Cezayir vatandaşı Zakarya R. isimli şahsın bıçak ile yaralanması olayıyla ilgili İstanbul Emniyeti Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Ekiplerce yapılan inceleme ve görgü tanıklarının beyanlarına göre, mağdur şahsın tek başına otururken yanına gelen 3 şahısla önce kavga ettikleri esnada şüphelilerden birinin elinde bulunan bıçak ile mağduru yaraladığı belirlendi. Sonrasında şüphelilerden 2'sinin olay yerinden motosikletle kaçtığı anlaşıldı.

Çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları motosikleti Beyoğlu'nda bir adreste buldu. Motosiklet sahibi Onur E. isimli şahıs aynı adres önünde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs ifadesinde olayı arkadaşı Şehmuz A. isimli şahsın gerçekleştirdiğini itiraf etti. Şehmuz A. ise Bayrampaşa'da kıskıvrak yakalandı. Olayı gerçekleştirdiğini doğrulayarak olayda kullandığı bıçağı Kasımpaşa'da denize attığını itiraf etti. Olayın 3. Şüphelisi olan Kayhan K. da ekiplerce Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan ve adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Onur E. ve Kayhan K. adli kontrolle serbest kalırken olayı gerçekleştiren Şehmuz A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.