Firari hırsız Bolu’da kıskıvrak yakalandı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 11 farklı suç kaydı bulunan ve 2 defa da cezaevinden firar ettiği belirlenen 24 yaşındaki E.G.'nin peşine düştü. Bolu'da saklandığını tespit edilen ve hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin yakalanması için ilde bulunan bir eve operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, yakalanan şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasından sonra cezaevine teslim edildi.

E.G.'nin Zonguldak ve Manisa illerinde 11 farklı hırsızlık suçuna karıştığı ayrıca kaldığı cezaevinden de 2 defa firar ettiği öğrenildi.

Hakkında 11 ayrı suçtan kesinleşmiş 37 yıl hapis cezası bulunan Emre GÖKLÜ isimli şahıs yapılan çalışma sonucunda yakalanmış, şahıs gerekli işlemlerinin ardından Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.