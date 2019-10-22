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Liselilerin feci kavgası! 1 öğrenci hayatını kaybetti

'ta, lise öğrencisi Aslıvar (16) ile arkadaşı Ö.A. (16), parkta kavga ettiği liseli B.K. (17) tarafından bıçaklandı. Kalbine bıçak darbesi alan Aslıvar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, hafif yaralı Ö.A. ise tedaviye alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.10.2019 22:08 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 22:14
Liselilerin feci kavgası! 1 öğrenci hayatını kaybetti

Olay, saat 16.30 sıralarında, Mevlana Mahallesi'ndeki Ethembey Parkı'nda meydana geldi. Sivas Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi B.K., iddiaya göre, parkta oturan Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 11'inci sınıf öğrencisi Emre Aslıvar ile arkadaşı Ö.A.'nın yanına geldi. B.K., bir süre iki arkadaşla konuştu. Parkta 3 kişinin konuşması sırasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken B.K., yanındaki bıçakla Ö.A. ile Emre Aslıvar'a saldırdı. Aslıvar, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle ağır yaralanırken, Ö.A. ise sağ koluna aldığı bıçak darbesiyle hafif yaralandı. Olayı gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı 2 çocuğu ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Aslıvar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emre Aslıvar'ın cansız bedeni, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Ö.A. ise aynı hastanede tedaviye alındı.

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Liselilerin feci kavgası! 1 öğrenci hayatını kaybetti
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