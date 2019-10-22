Rüyada otobüs görmek ne anlama gelir? Rüyada otobüs görmenin rüya tabiri

Bu rüyalar bazen yaşam yolumuzdaki bir şeyi değiştirme gereğini gösterebilir. Otobüslerle ilgili rüyalar da ruh halimizi veya yaşamlarımızda meydana gelen değişiklikleri sembolize ediyor. Bir otobüsü kaçırdığınızı görmek, genellikle kötü bir işarettir. Bu genellikle kaçırılan fırsatların bir işaretidir. Bu rüya bazen bir şeyleri erteleme ve genel tembellik eğilimi gösterir. Bazen, hayatınızın bir yönünü kontrol etmediğinizin bir işareti olabilir. Otobüsleri sık kullanıyorsanız, ulaşımınız için, rüyada otobüs görmek günlük etkinliklerinizi yansıtabilir.

Rüyada yeni ve güzel bir otobüs görmek

Rüyada yeni bir otobüse bindiyseniz, bu rüya hem özel hem de profesyonel yaşamınızda bazı mutlu değişiklikleri gösteren iyi bir işarettir.

Rüyada otobüs bileti almak

Rüyada otobüs bileti almak, başkalarını memnun etmek için yaptığınız şeyleri temsil edebilir.

Rüyada otobüs beklemek

Rüyada otobüs beklemek, rüyanız planlarınıza ve hedeflerinize ulaşmada kısa vadeli gerileme olduğunu gösterir.

Belki birisinin hayatında bir şeyi değiştirmene yardım etmesini beklersiniz. Bu rüya aynı zamanda "özel olanı" beklemeyi de gösterebilir.

Rüyada Yanlış Otobüse Binmek

Aile hayatı ya da iş hayatı ile ilgili hayırlı olmayacak bir konuda bir anlaşma yapılacağına, bu yüzden hem aile bireyleri ile hem iş arkadaşları ile ters düşüleceğine ve düşünmeden söylenecek bazı sözler yüzünden büyük bir kırgınlığa ve üzgünlüğe sebep olunacağına alamettir. Rüyada yanlış otobüse binmek ve inmek, yapılan hataların ve yaşanan kalp kırıklıklarının telafi edileceğine, gerekirse özür dileneceğine, aile bireyleri ile birlikte uzun zamandan beri düşünülen bir eğlence ortamına girileceğine ve moral depolanacağına yorulur.

Rüyada Anneyle Otobüse Binmek

Rüya sahibinin anne tarafından bir ya da birkaç akraba ile uzun ve zorlu bir yola çıkacağına, yolda birçok sorunla karşılaşmalarına rağmen sıkıntı yaşamadan atlatacaklarına ve işlerinin yolunda gitmesi ile büyük bir zenginliğe ve rahatlığa kavuşacağına işarettir. Rüyada anneyle otobüse binmek ve tek başına inmek, güzel bir birlikteliğe başlanacağına, sağlıkla ya da işle ilgili problemlerin ortadan kalkacağına, aydınlık ve ferah bir döneme girileceğine, eşe dosta yardım edileceğine, kendi işinin başına geçileceğine ve bolluk içinde yaşanacağına yorulur.

Rüyada Yeşil Otobüse Binmek

Fakir fukaraya yapılan yardımlar sonucunda alınan hayır duaları sayesinde karşılaşılan tüm engellerin teker teker aşılacağına, hayırlı bir kısmetle mutlu bir yuva kurma yolunda adım atılacağına, işle ilgili olarak yeni bir sayfa açılacağına ve kazanılan malın ve paranın bir kısmının Allah yolunda harcanacağına delalet eder. Rüyada yeşil otobüse binmek ve oturmak, başına geçilecek bir projenin çok iyi bir noktaya geleceğine, bu ilerlemenin üst yöneticiler tarafından takdir edileceğine, birçok kişinin gözünün olduğu bir mevkiye terfi alınacağına ve hayalleri gerçekleştirme yolunda epey yol katedileceğine rivayet edilir.

Rüyada Valizle Otobüse Binmek

Sevilen kişilerle çıkılan bir yolda neredeyse güle oynaya çalışılacağına, zararların telafi edileceğine, işlerin yoluna gideceğine, aile bireylerinin de içinde olacağı bir iş kurulacağına, sağlıklı bir vücuda kavuşmak için spor yapmaya başlanacağına ve yardım isteyen kişilere yardımcı olunacağına işarettir. Rüyada çuvalla otobüse binmek, birçok insanın dikkatini çekecek bazı kişilerin de yadırgayacağı bir işe soyunulacağına, sonunda büyük bir başarı kazanılacağına, çığırından çıkan işlerin toparlanacağına ve zorlukların çok kolay bir şekilde aşılacağına yorulur.

Rüyada Çift Katlı Otobüse Binmek

Kazancın ve bolluğun iki kat artacağına, anne ve baba duası alınacağına, kardeşlerden birinin eğitimi için gereken sorumlulukların üstlenileceğine, aileye büyük bir ev alınacağına, zahmetli bir işin altından kalkılacağına, verilen kararların çok kar getirecek şekilde yapılan işe uygulanacağına ve yeni bir iş yerine ya da dükkânlar zincirine sahip olunacağına işarettir. Rüyada çift katlı otobüse binmek ve düşmek, istenmeyen bir olayla yüzleşileceğine, ele geçen kazancın günden güne azalacağına, evlilik yolunda ilerleyen bir ilişkinin biteceğine, kardeşler arasına kıskanç birisi tarafından nifak tohumu ekileceğine ve uzun süre toparlanılamayacağına delalettir.

Rüyada Kalabalık Bir Otobüse Binmek

Tüm aile bireyleri, akrabalar ve sevilen dostlarla mutlu ve huzurlu bir döneme girileceğine, bol kazanç getirecek bir işte ortaklık kazanılacağına, aksiliklerle uğraşılan bir dönemin biteceğine, hayır işleri ile uğraşılacağına, eğitimle ilgili olarak büyük adımlar atılacağına ve sorunlu işlerle uğraşan kişilere çok yardım edileceğine yorumlanır. Rüyada kalabalık bir otobüse binmek ve oturmak, olmadık işlerle uğraşılacak bir dönem geçirileceğine, ancak bu durumun fazla sürmeyeceğine, sabırlı ve azimli olunması sayesinde maddi olarak çok güzel kazanç elde edileceğine, ev ahalisinden birisine yapılan bir kötülüğün bertaraf edileceğine ve mutlu ve huzurlu bir yuvaya sahip olunacağına işarettir.