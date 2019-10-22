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: Pendik’te karı koca başlarından vurulmuş halde bulundular! Evde bulunan not ise adeta kan dondurdu

Pendik’ten gelen adeta kan dondurdu. İstanbul’da telefon bayisi sahibi olan 42 yaşındaki Aytaç Durak ile özel bir hava yolu şirketinin yer hizmetlerinde çalışan Özden Durak evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundular. Polis ekiplerinin evde bulduğu not ise şok etti. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 22.10.2019 08:12 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 08:13
Son dakika haberi: Pendik’te karı koca başlarından vurulmuş halde bulundular! Evde bulunan not ise adeta kan dondurdu

İstanbul Pendik'te yaşanan son dakika olayı kan dondurdu. İstanbul'da bir telefon bayisi sahibi olan 42 yaşındaki Aytaç Durak ile özel bir hava yolu şirketinin yer hizmetlerinde görev alan eşi Özden Durak evlerinde başlarından vurulmuş halde ölü bulundular. 2 yıl önce dünya evine giren çiftin ölümünün ardından ise evde akıl almaz bir not bulundu. Olayın fark edilmesi ise yakınların çifte ulaşamamaları ile gerçekleşti. Yakınları çifte ulaşamayınca polisi arayarak haber verdiler. Polis ekipleri kapıyı kırarak evden içeri girince şoke eden manzara ile karşılaştılar. İşte son dakika haberinin detaylarını sizler için hazırladık…

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Son dakika haberi: Pendik’te karı koca başlarından vurulmuş halde bulundular! Evde bulunan not ise adeta kan dondurdu
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