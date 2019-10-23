Arkadaşını ezerek öldüren sanığa 24 yıl 2 ay hapis

Esenyurt'ta 22 Aralık 2017'de 2 grup arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle bir tartışma çıkmış, bu tartışmayı dağıtmak isteyen Güner Alvanoğlu(Fotoğraftaki) aracı ile manevra yaparak arkadaşı Caner Coşkun'u ezmişti. Caner Coşkun'un ölümüne ilişkin davada tutuklu sanık Güner Alvanoğlu hakkında mahkeme kararını açıkladı.



Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Güner Alvanoğlu ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu.;



Duruşmada savunma yapan sanık avukatı müvekkilinin taksirden cezalandırılması gerektiğini söyleyerek tahliye talebinde bulundu.



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