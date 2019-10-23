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ezerek öldüren sanığa 24 yıl 2 ay hapis

Esenyurt’ta arkadaşı Caner Coşkun’u ezerek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Güner Alvanoğlu’nun davası karara bağlandı. Mahkeme sanık Alvanoğlu’nun 24 yıl 2 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Duruşmada son savunması sorulan sanık Alvanoğlu “Biz Caner ile kardeş gibiydik, annesi ve babasından özür diliyorum ve beni affetmelerini istiyorum” dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.10.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 11:36
Arkadaşını ezerek öldüren sanığa 24 yıl 2 ay hapis

Esenyurt'ta 22 Aralık 2017'de 2 grup arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle bir tartışma çıkmış, bu tartışmayı dağıtmak isteyen Güner Alvanoğlu(Fotoğraftaki) aracı ile manevra yaparak arkadaşı Caner Coşkun'u ezmişti. Caner Coşkun'un ölümüne ilişkin davada tutuklu sanık Güner Alvanoğlu hakkında mahkeme kararını açıkladı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Güner Alvanoğlu ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu.;

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı müvekkilinin taksirden cezalandırılması gerektiğini söyleyerek tahliye talebinde bulundu.

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Arkadaşını ezerek öldüren sanığa 24 yıl 2 ay hapis
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