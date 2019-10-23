BİM 25 Ekim aktüel kataloğunda büyük indirim fırsatı! Cuma BİM kataloğu indirimli ürünler listesinde neler var?

Haftanın 25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yeni haftaya ilişkin kurumun resmi sitesinde Cuma günü başlayacak olan indirim listesi yer aldı. Bunun akabinde '' BİM 25 Ekim Cuma günü aktüel ürünler indirim listesinde neler var?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor. Hem ekonomik hem kaliteli ürünleriyle öne çıkan mağazada Kumtel Infrared duvar tipi ısıtıcı ve Soley çift kişilik çarşaf yastık takımında dev fırsat indirimi var.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR? 25 EKİM CUMA

Merakla beklenen 25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın en dikkat çeken indirimleri ise mutfak araç gereçleri ve züccaciye ürünlerinde yer aldı. Hemen aşağıda bulunan görsel aracılığıyla 25 Ekim Cuma BİM kataloğuna bakabilirsiniz.

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