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timsah satışına operasyon

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 23.10.2019
İnternetten timsah satışına operasyon
İnternet üzerinde inceleme yapan Emniyetin Sanal Devriye Ekipleri, yurt dışından kaçak olarak getirilen yabani hayvanları sosyal medya üzerinden satan bir kişiyi tespit etti. Şüpheli Hasan K.'nın Jako Papağanı, Boa Yılanı ve Timsah sattığı belirlendi. Hasan K. ile alıcı rolünde iletişime geçen sivil polisler, söz konusu Timsah için 11 bin lira, Boa Yılanı için ise 7 bin liraya şüpheli Hasan K. ile anlaşma yaptı. Şüpheli, müşteri sandığı sivil polisleri evine davet etti. Adrese giden polisler anlaşma karşılığında istenen parayı verdiği sırada Hasan K.'yı gözaltına aldı.
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İnternetten timsah satışına operasyon
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