"İstanbul Hanımefendisi" rekor fiyata satıldı

Ressamın 19. yüzyıla ait eseri, Dorotheum Sanat Galerisi'ndeki müzayede salonunda açık artırmayla satışa sunuldu. Eserin açık artırması, 1 milyon 100 bin euro ham bedelle başlatıldı. Müzayedeye telefonla bağlanan ve kimliği açıklanmayan sanatsever tarafından tablo, 1 milyon 500 bin euro yalın bedelle satın alındı.

2019'UN EN PAHALI ESERİ

Sanat galerisinin basın sözcüsü Doris Krumpl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osman Hamdi Bey'in tablosunun "2019'da satılan en pahalı eser" olduğunu vurgulayarak, çeşitli komisyon ve vergi bedelleriyle tablonun 1 milyon 770 bin 300 euroya (yaklaşık 11 milyon 506 bin lira) mal olduğu bilgisini paylaştı. Krumpl, 19. yüzyıla ait eserin ressamın seçkin tablolarından biri olduğunun altını çizerek, tablonun, bulunduğu kategoride en yüksel bedelle satıldığını kaydetti. Uzmanlara göre, Osman Hamdi Bey'in "İstanbul Hanımefendisi" adlı eseri, özellikle Türk resim sanatında tam boy olarak bir kişinin resmedilmesinin ilk örneklerinden biri olması nedeniyle de ayrıca önem taşıyor.