SON DAKİKA! Aydın Nazilli'de 10 aylık bebek uyuşturucudan zehirlendi! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinden gelen son dakika haberi kan dondurdu. Annesi ve erkek arkadaşının uyuşturucu içtiği sırada duman etkilendiği ileri sürülen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı. Sümer Mahallesi'nde yaşanan olayda korkunç olayın detayları hastanede ortaya çıktı.
10 AYLIK BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI
Nazilli ilçesinde annesi ve erkek arkadaşının evde uyuşturucu içtiği sırada dumandan etkilendiği ileri sürülen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde yaşayan E.Ç, evde bulunduğu sırada 10 aylık torunu M.Ç.Ç'nin fenalaşması üzerine Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdü.