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Kendisini ikinci kattan aşağı attı, hayatını kaybetti

’de yaşanan aile içi kavga olayı şoke etti. Karı koca arasındaki kavga kadın kendisini ikinci kattan aşağı atarak hayatını kaybetti. Polise teslim olan şüpheli eş ise tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 23.10.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 10:53
Kendisini ikinci kattan aşağı attı, hayatını kaybetti

İstanbul Emniyeti Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Soğukpınar Mahallesi'nde yaşanan aile için kavga olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Bahse konu adrese geçen ekipler, 47 yaşındaki şüpheli Ziyaettin Y.'nin 45 yaşındaki eşi Ayşe Y. ile görüşmek için bahse konu adrese geldiğini, ancak kendisini eve almadığını belirledi. Bunun üzerine tartışma çıktığı, Ayşe Y.'nin kendisini binanın ikinci katından aşağı attığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlaşıldı. Şüpheli Ziyaettin Y.'nin ise yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Şüpheli bir süre sonra kendiliğinden teslim oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KENDİSİNİ İKİNCİ KATTAN AŞAĞI ATTI, HAYATINI KAYBETTİ

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Kendisini ikinci kattan aşağı attı, hayatını kaybetti
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