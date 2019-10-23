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sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ 23 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama

23 Ekim çekilişini yakından takip eden vatandaşlar geçen hafta yedi kişinin bildiği sonuçları büyük bir merakla bekliyor. Geçtiğimiz hafta 957. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen yedi kişi olmuş ve 400.498,75 TL kazandırmıştı. 5 bilen kişi sayısı ise 75 olmuştu. Peki, saat kaçta açıklanacak? İlgili sonuçlar açıklandıktan sonra 23 Ekim MPİ Şans Topu bilet sorgulama işlemlerinizi haberimizin içerisindeki panel aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 09:34
Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ 23 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta 400.498,75 TL'lik büyük ikramiyenin yedi kişi tarafından bilinmesi neticesinde Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULA 23 EKİM

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 23 Ekim 2019 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanınca aşağıdaki panel aracılığıyla sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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