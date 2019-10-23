Gaziantep'ten kan donduran son dakika haberi! En mutlu gününde boğazı kesilerek öldürüldü…

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre, Ali Fidan olan ismini değiştiren Eser Efsane, mayıs ayında nişanlanıp resmi nikah yaptığı Damla Efsane için 20 Eylül akşamı, Gaziantep'in Üçoklar Mahallesi'nde gelinin baba evinde kına gecesi düzenledi. İddiaya göre, gece bitmek üzereyken Eser Efsane kayınbabası Mehmet G. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü, annesi Meryem Fidan ise gelinin kardeşi Cafer G. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından Mehmet G., eşi Ayyuş G., oğlu Cafer G. ile Damla'nın dayısı Gökhan G. tutuklandı. Eser Efsane, Kahramanmaraş'ta gözyaşları arasında toprağa verildi. 4 yerinden bıçaklanan annesi Meryem Fidan ise hastanede bir hafta tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Oğlunun en mutlu gününde öldürülmesine tanıklık eden anne Meryem Fidan, o gece ve öncesinde yaşananları anlattı.