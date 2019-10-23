Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Gaziantep'ten kan donduran son dakika haberi! En mutlu gününde boğazı kesilerek öldürüldü…

'ten kan donduran haberi! En mutlu gününde boğazı kesilerek öldürüldü…

’te yaşanan olayı adeta kan dondurdu. Gaziantep’te kayın babası tarafından boğazı kesilerek öldürülen Eser Efsane’nin annesi Meryem Fidan olay gecesiyle ilgili her şeyi anlattı. Korkunç gecede Eser Efsane’nin annesine yapılanlar ise adeta kan dondurdu. İşte son dakika gelişmesinin detayları…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.10.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 10:23
Gaziantep'ten kan donduran son dakika haberi! En mutlu gününde boğazı kesilerek öldürüldü…

Ajanslardan gelen haberine göre, Ali Fidan olan ismini değiştiren Eser Efsane, mayıs ayında nişanlanıp resmi nikah yaptığı Damla Efsane için 20 Eylül akşamı, 'in Üçoklar Mahallesi'nde gelinin baba evinde düzenledi. İddiaya göre, gece bitmek üzereyken Eser Efsane kayınbabası Mehmet G. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü, annesi Meryem Fidan ise gelinin kardeşi Cafer G. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından Mehmet G., eşi Ayyuş G., oğlu Cafer G. ile Damla'nın dayısı Gökhan G. tutuklandı. Eser Efsane, Kahramanmaraş'ta gözyaşları arasında toprağa verildi. 4 yerinden bıçaklanan annesi Meryem Fidan ise hastanede bir hafta tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Oğlunun en mutlu gününde öldürülmesine tanıklık eden anne Meryem Fidan, o gece ve öncesinde yaşananları anlattı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'ten kan donduran son dakika haberi! En mutlu gününde boğazı kesilerek öldürüldü…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN