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Tüyler ürperten olayında gelişmesi yaşandı! Sapığın sözleri kan dondurdu!

13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlaması ile tutuklu yargılanan 67 yaşındaki Ç. ile ilgili gelişmesi yaşandı. 'de meydana gelen olayda E.Z.G. isimli 13 yaşındaki küçük kızı otomobiline bindirerek, dağlık alana götürüp cinsel istismarda bulunup gözaltına alınan adam tutuklandı. Sapığın açıklamaları ise kan dondururken küçük kız hakkında söyledikleri ise herkesi şoke etti. İşte olayının son dakika ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 23.10.2019 18:50 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 18:56
Tüyler ürperten cinsel istismar olayında son dakika gelişmesi yaşandı! Sapığın sözleri kan dondurdu!

'de meydana gelen olayında gelişmesi yaşandı. 13 yaşındaki E.Z.G. isimli küçük kızı aracına bindirip dağlık alana götürüp cinsel istismarda bulunan 67 yaşındaki Ç. ile ilgili karar belli oldu. Küçük kızın durumu anlattığı annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hacı Ahmet Ç. tutuklanırken yaptığı açıklamalar ise kan dondurdu. Küçük kızın kendisine iftira attığını söyleyen adamın sözleri karşısında herkes şoka girdi.

İşte cinsel istismar davasında yaşanan son dakika gelişmeleri...

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Tüyler ürperten cinsel istismar olayında son dakika gelişmesi yaşandı! Sapığın sözleri kan dondurdu!
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