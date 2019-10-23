Tüyler ürperten cinsel istismar olayında son dakika gelişmesi yaşandı! Sapığın sözleri kan dondurdu!

Kayseri'de meydana gelen cinsel istismar olayında son dakika gelişmesi yaşandı. 13 yaşındaki E.Z.G. isimli küçük kızı aracına bindirip dağlık alana götürüp cinsel istismarda bulunan 67 yaşındaki Hacı Ahmet Ç. ile ilgili karar belli oldu. Küçük kızın durumu anlattığı annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hacı Ahmet Ç. tutuklanırken yaptığı açıklamalar ise kan dondurdu. Küçük kızın kendisine iftira attığını söyleyen adamın sözleri karşısında herkes şoka girdi.

İşte cinsel istismar davasında yaşanan son dakika gelişmeleri...