Vahşice öldürüp barda eğlendi

İstanbul Kadıköy'de 27 Şubat'ta kağıt toplayıcıları tarafından iki kesik bacak bulunmuş, cesedin elleri, başı ve gövdesine de farklı ilçelerde ulaşılmıştı. Başakşehir'de traktör parçaları ithalat ve ihracatı yapan Rıfat Rıza Öztürk'ün (55) yanında çalışan yeğeni Fahrettin Öztürk tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmış, katil zanlısı yeğenin, üç arkadaşı Ferhat Yılmaz, Fatih Demir ve Turgut Kundakçı'yla birlikte ceset parçalarını çöp konteynırlarına attıkları belirlenmişti. Fahrettin Öztürk ile Ferhat Yılmaz tutuklandı. Vahşice öldürülen Rıza Öztürk'ün kızı Gamze Öztürk, yaşadıkları süreci ilk kez SABAH'a anlattı. "Babamı 'ağabey' dediğim kişi katletti" diyen Gamze Öztürk, "Fahrettin 2 yıl önce motosiklet satın aldı ve Kadıköy'de bir motorcu derneğinin başkan yardımcısı oldu. Sonradan öğrendik, oraya çok fazla para vermiş ya da bir şekilde orası için para harcamış. Babamın ev almak için biriktirdiği kasadaki 200 bin euro'dan bir kuruş yok. Para kayıp. Bütün bu caniliği bu para için yapmış. Babamı öldürüp ertesi sabah, 'Kuzum nasılsın' diye beni aradı. Öldürüp çöpe attıktan sonra bara eğlenmeye bile gitmişler" dedi.

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