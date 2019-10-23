Van depreminin 8.yılı! Van depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? İşte görüntüleri

Yüzlerce bina ve evin yıkıldığı Van depreminin üzerinden 8 yıl geçti. Depremin büyüklüğü ve şiddeti o güne ait görüntülerle birlikte unutulmadı. 2011 Van – Tabanlı merkezli depremi 7.2 şiddetinde olmuştu. Yaşanan büyük depremin ardından 644 kişiye yakın can kaybı yaşandı. Depremde birçok bina yıkıldı. Büyük kayıplara neden olan deprem sonucu 1.966 kişi yaralandı, 252 kişi ise enkazlardan sağ kurtarıldı. İşte Van depremine ait görüntüler ve yaşanan deprem sonrası merak edilen detaylar…

VAN DEPREMİNİN ÜZERİNDEN 8 YIL GEÇTİ!

Van depremi 23 Ekim 2011 yılında gerçeklemişti. On binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği ve yaralandığı Van depreminin şiddeti 7.2 büyüklüğünde olduğu kayıtlara geçti. Tarih boyunca en büyük depremlerden biri olarak görülen Van depremi görüntüleriyle 8. Yılında da unutulmadı…