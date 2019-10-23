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Van depreminin 8.yılı! ne zaman, kaç şiddetinde oldu? İşte görüntüleri

Van depreminin üzerinden 8 yıl geçse de acısı hala taze. Depremin Hakkâri, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi çevre illerde hissedilmesiyle vatandaşlar büyük korku ve panik yaşamıştı. Büyük kayıplara neden olan sonucu 1.966 kişi yaralandı, 252 kişi ise enkazlardan sağ kurtarıldı. On binlerce vatandaş bunun üzerine ‘’ ne zaman, kaç şiddetinde oldu?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Haberimizin devamında Van depremi görüntülerine ve merak edilenlere erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 23.10.2019 11:38
Van depreminin 8.yılı! Van depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? İşte görüntüleri

Yüzlerce bina ve evin yıkıldığı Van depreminin üzerinden 8 yıl geçti. Depremin büyüklüğü ve şiddeti o güne ait görüntülerle birlikte unutulmadı. 2011 Van – Tabanlı merkezli depremi 7.2 şiddetinde olmuştu. Yaşanan büyük depremin ardından 644 kişiye yakın can kaybı yaşandı. Depremde birçok bina yıkıldı. Büyük kayıplara neden olan sonucu 1.966 kişi yaralandı, 252 kişi ise enkazlardan sağ kurtarıldı. İşte Van depremine ait görüntüler ve yaşanan deprem sonrası merak edilen detaylar…

VAN DEPREMİNİN ÜZERİNDEN 8 YIL GEÇTİ!

2011 yılında gerçeklemişti. On binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği ve yaralandığı Van depreminin şiddeti 7.2 büyüklüğünde olduğu kayıtlara geçti. Tarih boyunca en büyük depremlerden biri olarak görülen Van depremi görüntüleriyle 8. Yılında da unutulmadı…

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Van depreminin 8.yılı! Van depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? İşte görüntüleri
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