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17 yaşındaki gence sevgili pususu

’da 22 yaşındaki Ferhat Tuncer, yan bakma meselesi yüzünden tartıştığı 17 yaşındaki A.A.Ş.’ye tuzak kurdu... Tuncer, sosyal medyadan sevgili ayarlayıp randevu verdiği genci kurşun yağmuruna tutup kaçtı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 24.10.2019
17 yaşındaki gence sevgili pususu

Adana'da Ferhat Tuncer (22), yan bakma meselesi nedeniyle husumetli olduğu 17 yaşındaki genci sosyal medyada sevgili tuzağıyla pusuya düşürdü. Olay Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ferhat Tuncer (22) ile aynı mahallede oturan 17 yaşındaki A.A.Ş. arasında bir süre önce mahallede yan bakma meselesi yüzünden kavga çıktı. İddiaya göre Ferhat Tuncer, bu husumetin ardından A.A.Ş.'yi öldürmek için plan yaptı. Tuncer, 18 yaşındaki Tuğba K. ile irtibata geçerek A.A.Ş. ile sosyal medya üzerinden tanışması ve onunla sevgili olmasını istedi. Genç kız planı yerine getirdi A.A.Ş.'ye sabah 06.00'da randevu verdi. Tuncer de arkadaşlarını toplayıp pusu kurdu. A.A.Ş. yanına arkadaşı Mehmet Kıvratma (26) ile olay yerine geldiğinde kurşun yağmurun tutuldu. A.A.Ş. ile Kıvratma yaralandı. Zanlılar kaçtı. Polis 35 güvenlik kamerasını inceleyerek zanlıları tespit etti. Gözaltına alınan 7 zanlıdan Tuğba K., Şahin Kartal ve A.D. tutuklanırken, Ferhat Tuncer aranıyor.

Hasmına önce sevgili bulup pusu kurdu sonra da yaraladı

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17 yaşındaki gence sevgili pususu
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