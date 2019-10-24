Emine Çakır'ın katiline müebbet hapis

Emine Çakır'ı, "seni kimselere yar etmem" diyerek 7 kurşun sıkıp, ardından ölünceye kadar rehin tutan sanık Habib Karaca, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Çakır'ın öldürülmeden önce sanık hakkında koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Emine Çakır'ın FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Muhterem Çakır'ın eşi olduğu öğrenildi.

ÖLDÜRÜLMEDEN KORUMA KARARI ALDIRDI

Ankara'da Kasım 2018'de sevgilisi Habib Karaca tarafından silahla öldürülen Emine Çakır davası karara bağlandı. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasına yansıyan bilgilere göre, ikili arasında 1 yılı aşkın süren ilişkide anlaşmazlıklar meydana geldi. Emine Çakır'ın ayrılma kararı ardından sanık Habib Karaca, ölüm tehditlerine başladı. Hayatından endişe eden Çakır, kendisini öldürmekle tehdit eden Karaca hakkında suç duyurusunda bulundu. Cinayetten 2 ay önce koruma kararı aldırdı.

7 KURŞUN SIKIP ÖLÜNCEYE KADAR REHİN ALDI

Olay günü Çakır arkadaşının doğum gününe katıldı. Karaca ise, Çakır'ın ikamet ettiği evinin önünde beklemeye başladı. Çakır'ın gece 2 sıralarında arabasıyla otoparka girmesi üzerine sanık Karaca aracından indi. Çakır'ın aracına binip tartışmaya başladı. Çakır'ı önce darp eden Karaca, daha sonra üzerinde bulunan ruhsatsız silahı çıkarıp, "seni kimseye yar etmem" diyerek kurşun yağdırdı. Vücuduna isabet eden 7 kurşunla kanlar içinde yere yığılan Emine Karaca için sitenin güvenlik görevlisi polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmak istemeyen Habib Karaca yaralı haldeki kadını da rehin tuttu. Karaca'nın ikna edilip gözaltına alınmasının ardından ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadının ise hayatını kaybettiği belirlendi.

"BENİ ÖLDÜRMEK İÇİN SİLAH ALDI"

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tanık olarak dinlenen Çakır'ın yakın arkadaşı M.D., "Emine ile telefonla görüştüğümüzde sıkıntılarım var, sonra ben seni ararım diyordu. Ölüm olayından 5 gün kadar önce bir kafede oturduk. Son aylarda Habib Karaca ismindeki biriyle arkadaş olduğunu, bu ilişkiye son vermek istediğini, ancak Habib'in ayrılmak istemediğini, kendisini tehdit ettiğini söyledi. Sanığın kendisini öldürmek için silah aldığını söylemişti" dedi.

HAVAYA ATEŞ ETMİŞ!

Davanın tutuklu sanığı Habib Karaca ise savunmasında, "Emine ile 1,5 yıldır arkadaştık. Çok sevmiştim. Ben evlenmeyi düşünürken paramdan dolayı ilgi duyduğu kanaatine vardım. Beni aldattığını öğrendim. Yine de affettim. 'Ayrılalım, emanetleri akşam getir' dedi. Ağır hakaretler etti. Havaya ateş ettiğimi hatırlıyorum, sonrasını hatırlamıyorum" iddialarında bulundu.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Yargılamanın sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Habib Karaca'yı, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karaca hakkında iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme, ayrıca ruhsatsız silah taşımaktan Karaca'ya 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Emine Çakır'ın, 15 Temmuz darbe girişimi ardından meslekten ihraç edilen FETÖ soruşturmasından, firari olan eski emniyet müdürü Muhterem Çakır'ın eşi olduğu öğrenildi.