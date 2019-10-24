Genç futbolcu toprağa verildi

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Fatih'te 11 gün önce uğradığı bıçaklı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mimar Sinan Spor Kulübü futbolcusu İsmail Mert Bayar'ın (16) cenazesi toprağa verildi. Mihrimah Sultan Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde baba Cengiz Bayar ve anne Nilgün Bayar taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yetkililer ile arkadaşları katıldı. Namazın ardından Bayar'ın cenazesi Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan Suriyeli Ali El H, Muhammet H, Ramazan Ş, Faysal H. ve Hasan H. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.