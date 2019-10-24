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MPİ çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 17 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı burada olacak!

çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyunlar arasında yer alan Süper Loto 626. Hafta çekilişi geçen hafta gerçekleştirmişti. Her hafta olduğu gibi bu hafta ’da İdaresi tarafından yapılacak çekiliş merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Süper Loto’da 6 bilen bir kişi olmuş ve 13.456.349,00 TL’lik ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu durum Süper Loto’ya olan rağbeti de arttırdı. Bu haftaki çekilişe rekor bir katılım beklenirken, vatandaşların merak ettiği soruların başında Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek geliyor. Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandıktan hemen sonra haberimizin içerisinden şanslı numaraları öğrenebilir, biletinizi sorgulayabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 24.10.2019 08:24
MPİ Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 17 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı burada olacak!

Şans oyunları arasında oldukça tercih edilen Süper Loto'ya bu hafta daha da bir rağbet oldu. Geçtiğimiz hafta 13 milyon liralık büyük ikramiyenin tek bir kişiye çıkması vatandaşların bu hafta Süper Loto oynamalarına neden oldu. Süper Loto sonuçları hakkında araştırmalarını devam ettiren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? İşte yanıtı…

MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 24 EKİM BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 24 Ekim 2019 Perşembe günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

Sonuçlar açıklandıktan sonra aşağıdaki panel aracılığıyla bilet sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

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MPİ Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 17 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı burada olacak!
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