MPİ Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 17 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı burada olacak!

Şans oyunları arasında oldukça tercih edilen Süper Loto'ya bu hafta daha da bir rağbet oldu. Geçtiğimiz hafta 13 milyon liralık büyük ikramiyenin tek bir kişiye çıkması vatandaşların bu hafta Süper Loto oynamalarına neden oldu. Süper Loto sonuçları hakkında araştırmalarını devam ettiren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? İşte yanıtı…

MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 24 EKİM BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 24 Ekim 2019 Perşembe günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

Sonuçlar açıklandıktan sonra aşağıdaki panel aracılığıyla bilet sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.