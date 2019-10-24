Satışa çıkarılan park alanına alıcı çıkmadı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin park alanı ilan ettiği Beşiktaş Dikilitaş'taki 25 ada 77 parseldeki alanın CHP'li İBB tarafından ticaret ve konut alanı imar durumu ile satışa çıkardığı yeşil alanın ihalesi yapıldı. Encümen Müdürlüğü salonunda İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'un başkanlığında toplanan ihale encümeni, Yeşilçimen Sokak üzerinde bulunan 5 bin 764 metre karelik ağaçlık alana 144 milyon 205 bin TL muhammen bedel üzerinden satmak istedi. Ancak park alanının satışına teklif veren çıkmayınca dosya Emlak Müdürlüğü'ne geri gönderildi. İBB yetkilileri, ihalenin tekrarlanıp tekrarlanmayacağına ilişkin soru üzerine, konuyu Emlak Müdürlüğü'nün bildiğini söyledi.