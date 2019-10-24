SON DAKİKA! İstanbul'a kar geliyor! Kandilli'den kar yağışı ile ilgili tarih geldi...

İstanbul kar yağışına hazırlanıyor! Ekim ayının sonlarını yaşadığımız şu günlerde hava sıcaklıkları düşmeye başlarken, yağışlı havalarında yavaş yavaş etkisini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Bugün hava nasıl olacak' sorusunu sıklıkla aratmaya başladılar.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR! TARİH VERİLDİ

Öte yandan gelen son dakika haberine göre ise İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek tarafından yapılan açıklamada İstanbul'a yağacak olan ilk kar ile ilgili tarih verdi. Geçtiğimiz yıllara göre beklenenden erken bir kar yağışı olacağını belirtti. Ekim ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde hava sıcaklıkları düşmeye başlamış ve vatandaşlar yağışlı havalar için hazırlıklarını yapmıştı. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte bu sorunun yanıtı…