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! 'a ! Kandilli'den kar yağışı ile ilgili tarih geldi...

için uyarısı geldi! Ekim ayının son günlerine geldiğimiz şu günlerde hava sıcaklıkları düşmeye başlarken, yağışlı havalarında özellikle İstanbul’da etkisini arttırması bekleniyor. Vatandaşlar gün içerisinde sıklıkla ‘Bugün hava nasıl olacak?’ sorusuna yanıt arıyorlar. Öte yandan, gelen haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, yapılan analizler neticesinde İstanbul’da yağacak olan kar yağışı ile ilgili tarih verdi. İşte İstanbulluların karı beklediği tarih ve son dakika haberinin detayları…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.10.2019 08:11 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 08:11
SON DAKİKA! İstanbul'a kar geliyor! Kandilli'den kar yağışı ile ilgili tarih geldi...

kar yağışına hazırlanıyor! Ekim ayının sonlarını yaşadığımız şu günlerde hava sıcaklıkları düşmeye başlarken, yağışlı havalarında yavaş yavaş etkisini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Bugün hava nasıl olacak' sorusunu sıklıkla aratmaya başladılar.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR! TARİH VERİLDİ

Öte yandan gelen haberine göre ise İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek tarafından yapılan açıklamada İstanbul'a yağacak olan ilk kar ile ilgili tarih verdi. Geçtiğimiz yıllara göre beklenenden erken bir kar yağışı olacağını belirtti. Ekim ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde hava sıcaklıkları düşmeye başlamış ve vatandaşlar yağışlı havalar için hazırlıklarını yapmıştı. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte bu sorunun yanıtı…

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SON DAKİKA! İstanbul'a kar geliyor! Kandilli'den kar yağışı ile ilgili tarih geldi...
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