“Kent Ormanı’nı yapan biz algıyı yapan onlar”

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Kemerburgaz Kent Ormanı açılışına ilişkin yayımladığı 'İmara değil Halka açıyoruz' ilanı İstanbulluların tepkisini çekti. İBB Meclisi Ekim ayı toplantısında AK Parti Grubu İstanbul'a 295 bin metre karelik yeşil alan kazandırılması için rapor sundu. Bu rapora CHP ve İYİ Partililer, 'Buralar imara açılmalı' diyerek 'Hayır' oyu verdi. Ancak mecliste çoğunluğu bulunan AK Parti'nin oyları ile İstanbul'a yeşil alan kazandırıldı. CHP'lilerin sert itirazlarına meclisi yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olup, "Yani buralar imar alanı olursa İstanbulluya daha iyi hizmet sağlanmış olur. Çünkü Kemerburgaz'da bakın biz Kent Ormanı kazandırdık' dedi.AK Parti İBB Meclis Grup Başkan vekili M. Tevfik Göksu ise söz alıp, "Kemerburgaz Kent Ormanı'nı yapan biziz" diyerek yapılmak istenen algıyı bozdu. Bunun üzerine CHP'li İBB yönetimi tepkinin üstünü örtmek amacıyla Kent Ormanı'nı açılışı için hazırlattığı pankartlara "İmara değil halka açtık" diyerek bir skandala imza attı. Bu duruma M. Tevfik Göksu sosyal medya hesabından, "AK Parti döneminde başlayan ve tamamlanan, imara açılması zaten mümkün olmayan Kemerburgaz Kent Ormanı'nın ilanında 'İmara değil, Halka açıyoruz' ifadesinin kullanılması basit bir algıdır" diyerek tepki gösterdi.