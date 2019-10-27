“Babam anneme tekme attı”

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MÜHENDİS eşi Düzgün Dilaver E.'den (56) şiddet gördüğü iddiasıyla 1 milyon lira tazminat ve aylık 15 bin lira nafaka isteyen oyuncu Jülide E. Dalyan'ın (41) davası sürüyor. Mahkemenin ara kararıyla davanın önceki gün görülen duruşmasında kızları D.E.(16) tanık olarak dinlendi. Davacının annesi, davalının da babası olduğunu anlatan D.E., "Babam bana fiziksel şiddet uyguladı. Annem ayırmaya çalışırken bu defa anneme tekme ve yumruk attı" dedi. Bu olaydan sonra babamla annem ayrı yaşamaya başladı. Anneannem ve teyzem bize yardıma gelir" dedi. Mahkeme diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.