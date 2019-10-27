Miran ve Reyyan yine zirvede

Cuma akşamları atv ekranlarında yayımlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %8.26 izlenme oranı ve %20.26 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım olmayı başardı. Hercai'nin bölüm etiketi #bizimaşkımız, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 5. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. 18.bölümüyle izleyici karşısına çıkan Hercai'de aşkları için zorluklara göğüs germeye kararlı olan Miran ve Reyyan'ın aşkları bir tuzaktan daha kurtulmayı başardı. Bugüne kadar kimsenin konuşmaya cesaret edemediği gerçekler, Reyyan'ın cesur hamlesiyle gün yüzüne çıkmaya başladı.

AZİZE ASLANBEY ZORDA

Bölümün sonunda Miran, Azize Aslanbey'in kurduğu tuzağı önceden bildiği için, Reyyan'ı o tuzaktan kurtarıp, babaannesine bunun hesabını sordu. Geçmişin sırları bir bir ortaya dökülürken Reyyan'ın yüreğine de bir umut doğdu. Azize Aslanbey'in ortaya çıkan oyunlarını gören Miran, artık gerçeklere inanıp, intikamından vazgeçecek midir?